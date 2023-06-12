Анонсирована PvPvE-игра на выживание с открытым миром SAND, в которой вам предстоит путешествовать на огромном мехе ©

Издатель tinyBuild и разработчики Hologryph и TowerHaus анонсировали SAND, PvPvE-игру с открытым миром, действие которой происходит на падшей планете. Она выйдет для ПК через Steam. Дата выхода не была объявлена.

SAND - это огромная игра с открытым миром "игрок-против-игрока-против-окружающей среды", в которой вы исследуете падшую планету Софи. Стройте гигантские Трамблеры, чтобы покорить эту враждебную среду, наполненную мистическими аномалиями, памятниками и другими игроками. Узнайте, что произошло в этом падшем мире, которым когда-то правила Австро-Венгерская империя.



В SAND игроки попадают в пустынные земли погибшей планеты София, отправляясь на поиски ресурсов и сокровищ. Чтобы эффективно перемещаться по этой суровой местности, игрокам предоставляется возможность создать и модифицировать свой собственный Трамплер - шагающий мех, способный преодолевать острова, которые когда-то были погружены под воду огромного моря. Ваш трамплер - это ваша база.