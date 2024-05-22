Представлен первый геймплейный трейлер PvPvE шутера SAND

Добро пожаловать в мир альтернативной истории, где человечество уже освоило космос при помощи паровых машин.

1910 год. Галичане — этнические украинцы из бывшей Австро-Венгерской империи — осваивают колонизированную империей планету София. Некогда кайзер пообещал им значительные земельные наделы в обмен на рабочую силу при строительстве городов. Однако эти обещания так и не были выполнены.

Теперь самые отчаянные галичане готовы даже на полулегальные методы, лишь бы добраться до планеты и вернуть себе то, что им обещали. Пусть София и пострадала от экологической катастрофы, перспектива обладать собственными землями слишком заманчива.

И вот вы оказываетесь в роли одного из колонистов-первопроходцев. Вам предстоит выживать в суровых условиях, сражаться с аборигенами, строить поселения и отстаивать права галичан перед лицом коррумпированной администрации.

Для путешествий по пересечённой местности Софии вам доступны уникальные боевые машины — Трамплеры. Эти шагающие мехи можно модифицировать и улучшать прямо в бою.