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Sand 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Стимпанк
4.3 14 оценок

Представлен первый геймплейный трейлер PvPvE шутера SAND

Gruz_
Новости

Студии Hologryph и TowerHaus презентовали дебютный геймплейный трейлер SAND. Это масштабный PvPvE-шутер с элементами выживания и добычи. Ролик был показан в рамках мероприятия tinyBuild Connect. В трейлере можно увидеть все основные элементы игрового процесса. В частности, исследование пустынного мира, сражения на гигантских трамблерах, использование огнестрельного оружия, добыча ресурсов и т.д.

События SAND происходят в альтернативной версии начала XX века, где человечество путешествует между звездами, а космическую экспансию возглавляет Австро-Венгерская империя. Некогда являвшаяся жемчужиной среди внеземных колоний кайзера, планета София лежит в руинах экологической катастрофы. По ее смертельным пустыням и заброшенным городам разъезжают только самые смелые - или, скорее, сумасшедшие - охотники за сокровищами. Группами и в одиночку они сражаются друг с другом в поисках затерянных богатств.

На сегодняшний день игра не имеет определенной даты релиза. Однако известно, что она точно выйдет на PC, а Hologryph планирует провести первое бета-тестирование игры уже этим летом.

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