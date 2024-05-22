Представлен первый геймплейный трейлер PvPvE шутера SAND

Студии Hologryph и TowerHaus презентовали дебютный геймплейный трейлер SAND. Это масштабный PvPvE-шутер с элементами выживания и добычи. Ролик был показан в рамках мероприятия tinyBuild Connect. В трейлере можно увидеть все основные элементы игрового процесса. В частности, исследование пустынного мира, сражения на гигантских трамблерах, использование огнестрельного оружия, добыча ресурсов и т.д.
События SAND происходят в альтернативной версии начала XX века, где человечество путешествует между звездами, а космическую экспансию возглавляет Австро-Венгерская империя. Некогда являвшаяся жемчужиной среди внеземных колоний кайзера, планета София лежит в руинах экологической катастрофы. По ее смертельным пустыням и заброшенным городам разъезжают только самые смелые - или, скорее, сумасшедшие - охотники за сокровищами. Группами и в одиночку они сражаются друг с другом в поисках затерянных богатств.
На сегодняшний день игра не имеет определенной даты релиза. Однако известно, что она точно выйдет на PC, а Hologryph планирует провести первое бета-тестирование игры уже этим летом.
Ну и трэш...