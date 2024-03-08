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Sand Land 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.9 24 оценки

Новый геймплейный трейлер Sand Land посвятили мотоциклу

butcher69
Новости

Мотоцикл - главный герой нового геймплейного трейлера Sand Land, экшен-РПГ от Bandai Namco, основанной на одноименном комикс-минисериале Акиры Ториямы, знаменитого отца Dragon Ball.

Как мы могли убедиться несколько дней назад из трейлера Jump Bot, в Sand Land будет сделан упор на использование транспортных средств для создания зрелищных боев в игровых сценариях, в том числе и для увеличения разнообразия ситуаций.

По сравнению с вышеупомянутым мехом, мотоцикл сложнее использовать в бою из-за его скорости и маневренности, но он остается интересным транспортным средством для длительных поездок.

Релиз игры ожидается 26 апреля 2024 года.

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