Новый геймплейный трейлер Sand Land посвятили мотоциклу

Мотоцикл - главный герой нового геймплейного трейлера Sand Land, экшен-РПГ от Bandai Namco, основанной на одноименном комикс-минисериале Акиры Ториямы, знаменитого отца Dragon Ball.
Как мы могли убедиться несколько дней назад из трейлера Jump Bot, в Sand Land будет сделан упор на использование транспортных средств для создания зрелищных боев в игровых сценариях, в том числе и для увеличения разнообразия ситуаций.
По сравнению с вышеупомянутым мехом, мотоцикл сложнее использовать в бою из-за его скорости и маневренности, но он остается интересным транспортным средством для длительных поездок.
Релиз игры ожидается 26 апреля 2024 года.