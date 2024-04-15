Ролевой экшен Sand Land получил динамичный геймплейный трейлер

Sand Land представлена в новом трейлере, наполненном экшеном, в котором боевые эпизоды сопровождаются драйвовым ритмом Sandstorm финского диджея Darude, задающего тон всему происходящему.
Игра Sand Land выходит 26 апреля на PC, PlayStation и Xbox и основана на персонажах и сюжете одноименной манги Акиры Ториямы, которая также недавно превратилась в анимационный сериал. Нам предстоит взять на себя роль Вельзевула, юного принца ада, который решает помочь старому шерифу найти легендарный источник, способный спасти его деревню и, кто знает, может быть, весь мир от жестокой засухи, обрушившейся на него.
Как мы уже видели в нескольких геймплейных трейлерах, в Sand Land нам предстоит исследовать карту пешком или с помощью разнообразных транспортных средств, вооруженных до зубов, на которых мы вступим в яростные схватки с войсками короля-тирана.
Во время путешествия, которое приведет нас к заветному источнику, мы сможем собирать ресурсы и открывать новые способности для главного героя, чтобы обогатить его репертуар приемов и усилить эффективность ударов.