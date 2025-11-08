Разработчики объяснили, как Saros будет в полной мере использовать возможности PS5

Housemarque раскрыла впечатляющие технические подробности о том, как Saros будет использовать всю мощь PlayStation 5 после выхода в следующем году. Духовная преемница Returnal будет использовать сочетание передовых технологий, включая знаменитую «технологию щупалец», которая обещает вывести визуальный и игровой процесс новой рогаликовой игры на новый уровень.

В недавнем посте команда разработчиков поделилась своей реакцией на последний трейлер и подробно рассказала о том, как каждая система, визуальный эффект и схема стрельбы были тщательно проработаны для улучшения игрового процесса.

По словам арт-директора Симоне Сильвестри, эстетика Saros представляет собой уникальное сочетание неоклассицизма и итальянского футуризма. Благодаря такому подходу планета Каркоза и её постоянно меняющиеся ландшафты будут ощущаться одновременно органично и структурированно, а инопланетная геометрия обеспечит глубокое погружение игроков в игровой процесс.

В отличие от Селены в Returnal, главный герой Арджун Деврадж был разработан с упором на боевые действия и оснащён щитом Солтари, способным поглощать вражеские снаряды. Абебе Тинари, ведущий дизайнер, объясняет, что этот механизм открывает совершенно новые стратегии, предлагая игрокам альтернативный способ противостоять хаотичным ситуациям, накапливая силу и огневую мощь.

Так называемая «технология щупалец» возвращается в качестве технической изюминки, сочетая рисованную анимацию с процедурными системами для создания реалистичных и непредсказуемых движений. Эта технология распространяется на симуляцию конечностей, кабелей и многого другого, демонстрируя реалистичную физику, использующую все преимущества аппаратного обеспечения PS5.

Визуальные улучшения на этом не заканчиваются. Saros реализует многослойную динамическую систему частиц, реактивное освещение и моделирование твёрдого тела для снарядов, гарантируя, что траектория пуль будет выглядеть как никогда чётко и динамично. Разрушение окружения также было улучшено для создания ещё более захватывающих сценариев.

Saros выйдет 20 марта 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5, обещая поднять планку для рогаликов на новый уровень.