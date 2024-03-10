Авторы Satisfactory показали новый костюм для героя игры

Игра с видом от первого лица и открытым миром, в которой вам предстоит заниматься строительством заводов и исследованием незнакомой планеты. В вашем распоряжении для облегчения исследований есть транспорт, реактивные ранцы, прыжковые трамплины и многие другие полезные вещи.

Играть можно как в одиночку, так и с друзьями в кооперативном режиме.