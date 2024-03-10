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Satisfactory 19.03.2019
Строительство, От первого лица, Открытый мир
9.1 583 оценки

Авторы Satisfactory показали новый костюм для героя игры

butcher69
Новости

После долгих лет раннего доступа версия 1.0 игры Satisfactory появится в 2024 году, а вместе с ней и целый ряд графических улучшений, геймплейных дополнений и серьезных изменений, обещанных студией Coffee Stain: последний ролик дает нам небольшое представление об этих нововведениях.

Во внутриигровом ролике, выпущенном командой Coffee Stain, показан новый полный костюм, который носят первопроходцы, исследователи и космические инженеры, которым предстоит колонизировать и "индустриализировать" инопланетную планету, на фоне которой совершают свои подвиги фанаты Satisfactory.

Костюм "Next Gen Pioneer", который мы можем увидеть в видеоролике выше, будет доступен после выхода Satisfactory из раннего доступа.

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