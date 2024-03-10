Авторы Satisfactory показали новый костюм для героя игры

После долгих лет раннего доступа версия 1.0 игры Satisfactory появится в 2024 году, а вместе с ней и целый ряд графических улучшений, геймплейных дополнений и серьезных изменений, обещанных студией Coffee Stain: последний ролик дает нам небольшое представление об этих нововведениях.
Во внутриигровом ролике, выпущенном командой Coffee Stain, показан новый полный костюм, который носят первопроходцы, исследователи и космические инженеры, которым предстоит колонизировать и "индустриализировать" инопланетную планету, на фоне которой совершают свои подвиги фанаты Satisfactory.
Костюм "Next Gen Pioneer", который мы можем увидеть в видеоролике выше, будет доступен после выхода Satisfactory из раннего доступа.
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