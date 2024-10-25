Стала известна точная дата выхода отечественной тактической RPG "Сатурн"

Совсем скоро любителей тактических RPG ждёт интересная новинка от отечественных разработчиков. Студия Ninsar Games объявила о том, что их проект «Сатурн» появится в Steam и VK Play уже 29 октября, а до мобильных платформ доберётся в следующем месяце.

В центре сюжета — загадочный сигнал из космоса и всего три дня на спасение человечества. Игрокам предстоит путешествовать между Землёй и спутниками Сатурна, принимая непростые решения, от которых будет зависеть судьба целого мира. При этом разработчики обещают полную свободу действий: можно как договариваться с противниками, так и решать конфликты силой. Что касается боевой системы, то время в сражениях течёт только для игрока, что позволяет спокойно продумывать тактику. В арсенале найдётся всё: от холодного оружия до лазерных пушек, а на Сатурне можно будет порезвиться, управляя боевыми роботами.