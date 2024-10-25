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Сатурн 29.10.2024
Ролевая, Инди, Тактика, Вид сверху
7.8 40 оценок

Стала известна точная дата выхода отечественной тактической RPG "Сатурн"

Lunersun
Новости

Совсем скоро любителей тактических RPG ждёт интересная новинка от отечественных разработчиков. Студия Ninsar Games объявила о том, что их проект «Сатурн» появится в Steam и VK Play уже 29 октября, а до мобильных платформ доберётся в следующем месяце.

В центре сюжета — загадочный сигнал из космоса и всего три дня на спасение человечества. Игрокам предстоит путешествовать между Землёй и спутниками Сатурна, принимая непростые решения, от которых будет зависеть судьба целого мира. При этом разработчики обещают полную свободу действий: можно как договариваться с противниками, так и решать конфликты силой. Что касается боевой системы, то время в сражениях течёт только для игрока, что позволяет спокойно продумывать тактику. В арсенале найдётся всё: от холодного оружия до лазерных пушек, а на Сатурне можно будет порезвиться, управляя боевыми роботами.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
антон фекалис

ждём очередную отечественную вкуснятинку

0
Alex40001

тогда они в жопе

https://steamdb.info/app/2742840/charts/

совпадение?

https://steamdb.info/app/2549240/charts/

ири снова облажалась

-3