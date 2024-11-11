Трейлер с анонсом нового рогалика Scaravan 66

Трейлер с анонсом Scaravan 66 — новой игры в жанре автомобильных побоищ с элементами рогалика. В Scaravan 66 вам предстоит выжать педаль в пол и сразиться с самим Дьяволом, а также его многочисленными приспешниками. Взаимодействуйте с союзниками, которых вы встретите на дороге, сражайтесь с демонами подземного мира, подстраиваясь под их разнообразные механики. Бросьте вызов судьбе и всем, кто станет у вас на пути. Scaravan 66 выйдет на Steam в 2025 году.