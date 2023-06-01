Приключенческий платформер Scarf выйдет на консолях 6 июля ©

Издатель HandyGames и разработчик Uprising Studios выпустят приключенческий платформер Scarf для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 6 июля, объявили компании.

Scarf впервые вышла для ПК через Steam и GOG, а также Stadia 23 декабря 2021 года.

Откройте свое истинное предназначение, исследуя великолепно созданные миры. Но вам не придется делать это в одиночку, ведь вы можете рассчитывать на помощь своего надежного спутника - шарфа в форме дракона. Однако что-то или кто-то скрывает правду.

Сразу после рождения вы встретитесь со своим заколдованным спутником, и ваша задача - помочь Шарфу вернуться домой и воссоединить его с матерью. Следуйте за маленькими душами, которые украли ключи от дома Шарфа, через три красочных и волшебных мира.

Несмотря на свою красоту, эти миры были по-разному изменены душами, пытавшимися спрятать ключи от Шарфа. Они устраивают дерзкие испытания и непреодолимые преграды, чтобы помешать вам догнать их и украсть обратно билеты к вашей цели.