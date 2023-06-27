DLC или версия для PS5? Ebb Software опубликовала в сети загадочный ролик по Scorn ©

Сербская студия Ebb Software вернулась в социальные сети, чтобы опубликовать загадочный тизер, предвещающий появление каких-то важных новостей, связанных со Scorn.

В ролике, опубликованном сербской студией, за основу взята сцена пробуждения главного героя Scorn с использованием голубого фильтра и жуткого шума на заднем плане. Впрочем, сообществу понадобилось всего несколько минут, чтобы обнаружить, что странный шум, воспроизводимый в видео, на самом деле является сообщением на азбуке Морзе. При расшифровке кода было обнаружено слово "Круг".

В жаркой дискуссии, развернувшейся в социальных сетях, одни надеются на скорый анонс версии Scorn для PlayStation 5, а другие, напротив, ждут расширения или, может быть, новой главы. Поживем - увидим.

Напомним, что Scorn доступна на PC и Xbox Series X/S.