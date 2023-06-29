Scorn выйдет на PS5 этой осенью - игра привлекла более 2 млн игроков с момента релиза

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ebb Software выпустят игру Scorn от первого лица в жанре атмосферного ужаса для PlayStation 5 этой осенью, объявили компании. Так же стало известно, что с момента запуска игра привлекла более двух миллионов игроков.
Эксклюзивное физическое издание будет также доступно в избранных розничных магазинах для PlayStation 5 и Xbox Series, распространяемое в партнерстве с Maximum Games. Оно включает в себя полную версию игры, ограниченного тиража SteelBook, оригинальный саундтрек и цифровой арт-бук.
Scorn впервые вышла для Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 14 октября 2022 года, а также через Xbox Game Pass.
Привлекла это не купили, уверен миллион просто в Game Pass играло.
2 миллиона? Охренеть. Я думал, она провалилась.
Хотя, если она была в геймпасс...
Откуда столько любителей духоты?
так прошли то менее 1 % её :XD