Scorn 14.10.2022
7.1 496 оценок

Scorn выйдет на PS5 этой осенью - игра привлекла более 2 млн игроков с момента релиза

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butcher69
Новости

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ebb Software выпустят игру Scorn от первого лица в жанре атмосферного ужаса для PlayStation 5 этой осенью, объявили компании. Так же стало известно, что с момента запуска игра привлекла более двух миллионов игроков.

Эксклюзивное физическое издание будет также доступно в избранных розничных магазинах для PlayStation 5 и Xbox Series, распространяемое в партнерстве с Maximum Games. Оно включает в себя полную версию игры, ограниченного тиража SteelBook, оригинальный саундтрек и цифровой арт-бук.

Scorn впервые вышла для Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 14 октября 2022 года, а также через Xbox Game Pass.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ЮрийSport

Привлекла это не купили, уверен миллион просто в Game Pass играло.

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2 миллиона? Охренеть. Я думал, она провалилась.

Хотя, если она была в геймпасс...

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Pop Egor90
игра привлекла более 2 млн игроков

Откуда столько любителей духоты?

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bohdan2015

так прошли то менее 1 % её :XD

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