Scorn выйдет на PS5 этой осенью - игра привлекла более 2 млн игроков с момента релиза ©

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ebb Software выпустят игру Scorn от первого лица в жанре атмосферного ужаса для PlayStation 5 этой осенью, объявили компании. Так же стало известно, что с момента запуска игра привлекла более двух миллионов игроков.

Эксклюзивное физическое издание будет также доступно в избранных розничных магазинах для PlayStation 5 и Xbox Series, распространяемое в партнерстве с Maximum Games. Оно включает в себя полную версию игры, ограниченного тиража SteelBook, оригинальный саундтрек и цифровой арт-бук.

Scorn впервые вышла для Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG 14 октября 2022 года, а также через Xbox Game Pass.