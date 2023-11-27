SCUM появится на консолях Xbox с выходом игры из раннего доступа

В социальных сетях SCUM появилась информация о том, что игра выходит на платформы Xbox с обновлением 1.0. Игра SCUM, впервые вышедшая эксклюзивно на ПК в 2018 году, представляет собой относительно сложную игру с открытым миром и уникальной задумкой: игроки попадают на остров, заполненный кровожадными зомби, и получают задание выжить, пока за ними "наблюдают" зрители жуткого телевизионного шоу.
В описании игры на сайте Steam говорится, что SCUM "стремится усовершенствовать многопользовательскую игру на выживание в открытом мире с беспрецедентным уровнем кастомизации персонажей, управления и развития". С момента выхода в 2018 г. игра получила относительно хорошие отзывы, набрав почти 80 000 рецензий в Steam, которые оцениваются как "в основном положительные".
Эта игра, поддерживаемая компанией Jagex, находится в раннем доступе уже более пяти лет, но обновление 1.0 уже не за горами, и когда оно выйдет, появится и Xbox-версия игры.
В рамках обновления 1.0, очевидно, будет переработано множество вещей, включая изменения пользовательского интерфейса, создания предметов, визуального оформления, звуков и общей стабильности игры. Выход игры из раннего доступа и официальная версия "1.0" - это большое событие, так что SCUM определенно ждет много нового.
скам
Учитывая то как они выпускают обновления и раз скоро будет версия 0.95 в ближайшее время, то 1.0 появится примерно к лету, не раньше. И игроки Xbox могут ожидать её в период лето-осень следующего года я так думаю.
игра года два назад перестала развиваться как игра и начала развиваться как сервис - вместо новых геймплейных вещей туда добавляют покраску оружия, переделывают то что итак работало, при этом пве контента 0
Даже случайную встречу с животными убрали, теперь их нужно выслеживать по звуку и следам чтобы из не видимых стали видимыми. А ведь раньше после случайной встречи с медведем последние труселя на себе рвал чтобы не умереть и залечить раны, но сейчас такого нету, а ведь было интереснее, ведь этого медведя можно было пустить на шашлык сразу, но теперь без решетки и ингредиентов этого не сделаешь. Добавили не нужную раскраску оружия и разбор кузова авто на детали, зачем? я не знаю, так и ещё от каждой кочки здоровье авто быстро теряется. Просто вместо действительно нужных доработок и обновлений, разрабы добавляют всякий не нужный хлам, а то к чему многие привыкли убирают.