SCUM появится на консолях Xbox с выходом игры из раннего доступа

Симулятор выживания с геймплейными элементами «королевской битвы».

События SCUM разворачиваются в мире, где преступники сражаются до смерти в целях развлечения кровожадной публики. В каждом матче 64 участника отбираются из тюрьмы и отправляются на остров площадью 144 км², чтобы определить последнего выжившего, который получит призы от спонсоров.

В отличие от других «королевских битв», SCUM содержит две уникальные черты. Во-первых, в игре нет сокращения игрового пространства, никаких кругов или других ограничений. Весь остров доступен к исследованию, и вы можете провести немало времени, прежде чем встретите хоть одну живую душу.

Вторая черта — близость именно к симуляторам выживания, а не «королевским битвам», причем в SCUM воплощены многие механики, которых нет больше нигде. Метаболизм определяет, будет ли ваш персонаж тощим, мускулистым или тучным. Системы влажности и сухости определяют температуру тела.

Игровой движок даже рассчитывает инерцию движения.