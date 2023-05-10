Свежий трейлер и подробности обновления "Адская кухня" для симулятора выживания SCUM ©

Совсем скоро симулятор выживания SCUM получит патч под номером 0.8.5, в честь чего авторы опубликовали большой синематик и рассказали о нововведениях подробнее. Сам видеоролик содержит в себе целую историю, в которой группа выживших за ужином обсуждают предстоящее дело, а затем отправляются на вылазку. Там их встречают проблемы, коих они не встречали никогда до этого момента. Оставшиеся после перестрелки люди отправляются в бункер, но там их ожидало нечто с детским плачем.

Давайте взглянем на официальную сводку нововведений:

Новая кулинарная готовки, новые продукты, кулинарные книги, бытовая техника

Новые роботы с огнеметами и разнообразные ракетницы в качестве оружия для выживших

Электричество и газовая система с электрогенераторами, газовыми ресурсами, баллонами с пропаном и так далее

Новые биомы для ведения охоты и улучшенный интеллект животных

Улучшенная детализация лута, новое оружие и еще многое другое

Как мы видим, игроков симулятора выживания SCUM ожидает немало интересных механик, которые призваны привнести больше разнообразия как в PvP, так и в PvE активности. Точной даты выхода пока нет, однако состоится он в ближайшее время.