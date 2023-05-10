SCUM 29.08.2018
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Свежий трейлер и подробности обновления "Адская кухня" для симулятора выживания SCUM

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4efy
Новости

Совсем скоро симулятор выживания SCUM получит патч под номером 0.8.5, в честь чего авторы опубликовали большой синематик и рассказали о нововведениях подробнее. Сам видеоролик содержит в себе целую историю, в которой группа выживших за ужином обсуждают предстоящее дело, а затем отправляются на вылазку. Там их встречают проблемы, коих они не встречали никогда до этого момента. Оставшиеся после перестрелки люди отправляются в бункер, но там их ожидало нечто с детским плачем.

Давайте взглянем на официальную сводку нововведений:

  • Новая кулинарная готовки, новые продукты, кулинарные книги, бытовая техника
  • Новые роботы с огнеметами и разнообразные ракетницы в качестве оружия для выживших
  • Электричество и газовая система с электрогенераторами, газовыми ресурсами, баллонами с пропаном и так далее
  • Новые биомы для ведения охоты и улучшенный интеллект животных
  • Улучшенная детализация лута, новое оружие и еще многое другое

Как мы видим, игроков симулятора выживания SCUM ожидает немало интересных механик, которые призваны привнести больше разнообразия как в PvP, так и в PvE активности. Точной даты выхода пока нет, однако состоится он в ближайшее время.

ПК Обновления
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