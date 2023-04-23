Гарл и Валере объединяют усилия с помощью комбо-приема Bash Drop в последнем игровом клипе Sea of Stars ©

Разработчики игры Sea of Stars из Sabotage Studio недавно выпустили новый игровой ролик, чтобы порадовать фанатов, предлагая взглянуть на боевую систему RPG, вдохновленную Chrono Trigger. Последние кадры демонстрируют комбо-прием Bash Drop, в котором Гарл использует свой щит, чтобы подбросить Валере в воздух, чтобы она могла нанести удар противнику своим Лунным посохом.

Sea of Stars рассказывает историю двух Детей Солнцестояния, которые объединяют силы солнца и луны, чтобы использовать Магию Затмения, единственную силу, способную противостоять чудовищным творениям злого алхимика, известного как Повелитель Плоти.

Sea of Stars появится в Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S 29 августа.