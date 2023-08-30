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Sea of Stars 29.08.2023
6.7 65 оценок

Sea of Stars разошлась тиражом 100 тысяч копий менее чем за 24 часа

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butcher69
Новости

Sea of Stars вышла на всех платформах, включая ПК, вчера и студия Sabotage уже объявила о достижении значительного рубежа продаж.

Менее чем за сутки Sea of Stars набрала 100 тыс. проданных копий. Sabotage Studios уточнила, что речь идет именно о продажах, а не о количестве поигравших. Поскольку Sea of Stars доступна на таких сервисах, как Game Pass, люди, загружающие/играющие в игру по этой подписке, не учитывались в этой цифре.

Sea of Stars рассказывает о двух Детях Солнцестояния, которые объединяют силы солнца и луны, чтобы творить магию Затмения - единственную силу, способную противостоять чудовищным творениям злобного алхимика.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Очень неплохо,с учётом того,что игра выходит между балдурс гейт и старфилдом,а также доступна в геймпасе.

2
pudovik1704

Игра шедевр

0
Кей Овальд

Надо будет добавить её в желаемое.

0