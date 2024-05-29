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RIPOUT 24.10.2023
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.7 68 оценок

Состоялся релиз полной версии научно-фантастического хоррор-шутер RIPOUT

monk70
Новости

3D Realms и Pet Project Games официально представили RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, вышедший сегодня из раннего доступа в Steam. Исследуйте заброшенные космические корабли, наполненные генетически модифицированным биологическим оружием, созданным для отражения инопланетных захватчиков, которые вместо этого обратились против своих собственных создателей. Сразитесь с этими чудовищами-мутантами в одиночку или в отряде из трех игроков, прорываясь сквозь врагов в поисках Убежища, последнего бастиона человечества.

Версия RIPOUT 1.0 включает в себя новые уровни и совершенно новый тип цели «Зона поражения», а также множество обновлений баланса и качества жизни.

Новые функции версии 1.0

  • Восемь новых уровней для исследования
  • Новый тип цели — Зона поражения: игроки должны уничтожить определенное количество врагов на определенном участке уровня.
  • Улучшен баланс здоровья и урона противника в зависимости от количества игроков и прогресса в секторе.
  • Обновления, повышающие качество жизни, включая настройки чувствительности клавиатуры и контроллера, возможность переключения ADS и многое другое.
  • Облачные сохранения

В RIPOUT вы встретите чудовищных существ, брошенных на космических кораблях их создателями-людьми. Путешествуйте по клаустрофобным коридорам, встречая мутантов, которые могут изменять свою конфигурацию, прикрепляя к своим телам меньших мутантов. Боритесь за сохранение человечества и защиту нашего вида от поглощения разумной клеткой. Вооружитесь разнообразным оружием, в том числе надежным питомцем, чтобы помочь в борьбе за выживание и разгадать судьбу человечества.

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