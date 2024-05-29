Состоялся релиз полной версии научно-фантастического хоррор-шутер RIPOUT

3D Realms и Pet Project Games официально представили RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, вышедший сегодня из раннего доступа в Steam. Исследуйте заброшенные космические корабли, наполненные генетически модифицированным биологическим оружием, созданным для отражения инопланетных захватчиков, которые вместо этого обратились против своих собственных создателей. Сразитесь с этими чудовищами-мутантами в одиночку или в отряде из трех игроков, прорываясь сквозь врагов в поисках Убежища, последнего бастиона человечества.

Версия RIPOUT 1.0 включает в себя новые уровни и совершенно новый тип цели «Зона поражения», а также множество обновлений баланса и качества жизни.

Новые функции версии 1.0

Восемь новых уровней для исследования

Новый тип цели — Зона поражения: игроки должны уничтожить определенное количество врагов на определенном участке уровня.

Улучшен баланс здоровья и урона противника в зависимости от количества игроков и прогресса в секторе.

Обновления, повышающие качество жизни, включая настройки чувствительности клавиатуры и контроллера, возможность переключения ADS и многое другое.

Облачные сохранения

В RIPOUT вы встретите чудовищных существ, брошенных на космических кораблях их создателями-людьми. Путешествуйте по клаустрофобным коридорам, встречая мутантов, которые могут изменять свою конфигурацию, прикрепляя к своим телам меньших мутантов. Боритесь за сохранение человечества и защиту нашего вида от поглощения разумной клеткой. Вооружитесь разнообразным оружием, в том числе надежным питомцем, чтобы помочь в борьбе за выживание и разгадать судьбу человечества.