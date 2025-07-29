Обновление Демо Sea Walker Saga уже доступно

Продолжаем поддерживать демо-версию и для самых любознательных игроков выпустили второе крупное обновление Sea Walker Saga. Оно уже доступно к скачиванию в Steam и VK Play!
Что изменилось в последней версии:
1. Добавлены новые UI подсказок
2. Добавлены дополнительные обучающие меню
3. Добавлена новая локация внутри маяка для хранения предметов и карты
4. Появилась интерактивная карта мира для навигации
5. Доработаны кат-сцены: добавлены эффекты и убраны визуальные баги
6. Визуализировано накопление опыта персонажем
7. Добавлена механика плавания (для тех, кто ещё не успел вырваться на пляж этим летом)
8. Множество разных мелочей: всех не перечислить, но надеемся, вам понравятся все изменения!
Сражайся с пиратами, исследуй морское дно, построй свой боевой остров и отправляйся на поиски мифического материка в Sea Walker Saga!
Демо доступна, скачивай и добавляй в желаемое:
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