Обновление Демо Sea Walker Saga уже доступно

Продолжаем поддерживать демо-версию и для самых любознательных игроков выпустили второе крупное обновление Sea Walker Saga. Оно уже доступно к скачиванию в Steam и VK Play!

Что изменилось в последней версии:

1. Добавлены новые UI подсказок

2. Добавлены дополнительные обучающие меню

3. Добавлена новая локация внутри маяка для хранения предметов и карты

4. Появилась интерактивная карта мира для навигации

5. Доработаны кат-сцены: добавлены эффекты и убраны визуальные баги

6. Визуализировано накопление опыта персонажем

7. Добавлена механика плавания (для тех, кто ещё не успел вырваться на пляж этим летом)

8. Множество разных мелочей: всех не перечислить, но надеемся, вам понравятся все изменения!

Сражайся с пиратами, исследуй морское дно, построй свой боевой остров и отправляйся на поиски мифического материка в Sea Walker Saga!

Демо доступна, скачивай и добавляй в желаемое:

Steam

VK Play

Следить за разработкой можно на наших каналах.