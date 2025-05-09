Паранормальный шутер с элементами рогалика Section 13 выйдет 26 мая

Издатель Kakao Games и разработчики из Ocean Drive Studio объявили, что их игра Section 13 покидает ранний доступ и официально выходит на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 26 мая. Изначально проект стартовал в раннем доступе в июле 2023 года, где активно развивался и обрастал контентом.

Section 13 — это ролевой твин-стик шутер с элементами рогалика, рассчитанный как на одиночное прохождение, так и на кооператив до трёх человек. Игроки выступают в роли агентов таинственной корпорации S2P, специализирующейся на сохранении секретов. Им предстоит расследовать катастрофу, произошедшую на объекте максимального уровня изоляции — в Секции 13.

Сюжет строится вокруг тайных экспериментов, зловещих заговоров и внутренней борьбы самих героев — агентов Рэда, Скальпеля, Бикера и Бойскаута. Каждый из них имеет уникальные способности, снаряжение и предысторию.

Геймплей Section 13 сочетает динамичные перестрелки в стиле twin-stick с продуманной системой улучшений. Оружие можно кастомизировать, а персонажей усиливать с помощью генетических модификаций и синаптических апгрейдов, кардинально меняющих стиль игры. В перерывах между миссиями игроки разблокируют постоянные улучшения, позволяющие продвигаться всё глубже в зону изоляции.

Одной из фишек проекта является механика страха. По мере продвижения сквозь изменчивые уровни и столкновений с криптидами игрок должен следить за психологическим состоянием героя — иначе может случиться паническая атака, мешающая вести бой.

Section 13 обещает быть одним из самых необычных и напряжённых рогаликов 2024 года, сочетая фантастику, паранормальные элементы и напряжённый кооператив.