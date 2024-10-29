Фэнтезийная приключенческая игра в славянском фольклоре Selfloss получила хвалебный трейлер

Maximum Entertainment и Goodwin Games выпустили хвалебный трейлер трейлере Selfloss. Мрачное фэнтезийное приключение, выпущенное в прошлом месяце на ПК и консолях, получило признание критиков и игроков по всему миру.

Разворачиваясь в мире между жизнью и смертью, где поклоняются величию и силе китов, Selfloss подчеркивает красоту славянского фольклора и создает захватывающую историю о любви и потере. Игроки берут на себя роль целителя Казимира и присоединяются к нему в его стремлении избавить мир от миазмов, открывают ритуал, который может исцелить его раненую душу, и сражаются с его всепоглощающим горем.

В сопровождении своего верного посоха, которым игроки могут владеть независимо от мудрого целителя, Казимир странствует, сражается и плавает по чудесным землям Йорда. И он не одинок, множество любопытных и магических существ, напоминающих ключевых персонажей традиционного славянского фольклора, будут как помогать, так и препятствовать его путешествию.