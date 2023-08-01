Новый трейлер Sengoku Dynasty посвящен добыче полезных ископаемых

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions выпустили новый трейлер предстоящего гибрида ролевой игры с открытым миром, градостроителя и симулятора жизни Sengoku Dynasty.
На этот раз мы получили возможность взглянуть на еще одну механику собирательства в игре - добычу полезных ископаемых. Мы видим не только то, как можно добывать глину, камень или железную руду, но и то, как с помощью различных инструментов можно собирать материалы из все более крупных месторождений.
Кроме того, мы получаем представление о том, как обрабатываются и хранятся материалы (в частности, камень). Судя по всему, этот процесс гораздо глубже, чем просто работа киркой с большим камнем.
Посмотреть трейлер можно ниже.
Sengoku Dynasty - это интригующая смесь ролевой игры с открытым миром, градостроительства и симулятора жизни, которая выйдет на ПК в раннем доступе 10 августа. Планируемый период раннего доступа составляет около года, поэтому у Superkami есть достаточно времени для дальнейшего совершенствования игры на основе отзывов сообщества, пока игроки исследуют страну восходящего солнца.
Очередная выживалка???