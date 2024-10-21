Sengoku Dynasty выйдет из раннего доступа на ПК 7 ноября

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions сообщили, что игра в жанре открытого мира, симулятор жизни и выживания Sengoku Dynasty выйдет из раннего доступа Steam 7 ноября.

За время своего раннего доступа Sengoku Dynasty получила несколько определяющих обновлений контента, которые добавили значительный объем и глубину, что улучшило общий игровой опыт, представив игрокам, возможно, самую аутентичную многожанровую игру с открытым миром в феодальной Японии.

За последние четырнадцать месяцев Sengoku Dynasty представила множество ориентированных на игрока усовершенствований, включая улучшенную систему производства, улучшенное развитие персонажа, новый прототип тактического боя с блокировкой, контратакой и уклонением, вдохновленный серией игр soulsborne, не говоря уже о заборах и дорогах, системе счастья и системе сохранения династии, а также об улучшении пользовательского интерфейса игры и многом другом.

Последняя определяющая особенность, система Daimyō, вводит стратегический уровень в Sengoku Dynasty, позволяя игрокам освобождать регионы, находящиеся под властью враждебных фракций. Побеждая врагов и восстанавливая инфраструктуру, игроки получают доступ к редким ресурсам и открывают уникальные технологии, продвигая свою династию вперед. Эта система предлагает более глубокое погружение в постоянную территориальную борьбу феодальной Японии, предоставляя игрокам динамический региональный контроль. В то время как бои и завоевания улучшают прогресс, у игроков по-прежнему есть возможность сосредоточиться исключительно на истории и строительстве поселений, гарантируя, что опыт останется адаптированным к их предпочтительному стилю игры.