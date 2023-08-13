Актриса Мелина Юргенс, изображающая Сену, появится на Gamescom 2023 ©

Senua's Saga: Hellblade 2 появится на Gamescom 2023 в той или иной форме, учитывая, что подтверждено присутствие Мелины Юргенс, актрисы, играющей Сенуа и являющейся неотъемлемой частью Ninja Theory, что также предполагает возможное появление игры.

На самом деле, Senua's Saga: Hellblade 2 не входит в список игр, объявленных Microsoft как представленных на Gamescom 2023, хотя многие ожидали возможной презентации тайтла Ninja Theory

Все, что у нас есть на данный момент, — это видеообращение, в котором Мелина Юргенс сообщает о своем присутствии на стенде Xbox в Кельне во время Gamescom 2023 и приглашает всех посетить ее во время ярмарки, но легко предположить, что это присутствие могло быть также связано с игрой, хотя это всего лишь предположение.

В последний раз мы видели Senua's Saga: Hellblade 2 во время Xbox Games Showcase в июне прошлого года, с полностью повествовательным видео, которое мало или совсем не показывало реальный игровой процесс, при этом объявляя дату выпуска, запланированную на 2024 год.