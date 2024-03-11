"Полнейшая ложь": Джез Корден прокомментировал последние слухи о выходе Hellblade 2 на PS5

На данный момент нет никаких планов по выпуску Senua's Saga: Hellblade 2 на PlayStation 5, сообщил известный инсайдер Джез Корден. Это заявление прозвучало в ответ на недавно появившийся слух от пользователя о том, что Ninja Theory уже работает над портом Hellblade 2 для PS5.

В феврале этого года появился большой поток сообщений о том, что самые разные эксклюзивы для консоли Xbox станут мультиплатформенными. После нескольких недель слухов Microsoft наконец отреагировала на драму, выпустив 15 февраля специальный эпизод Official Xbox Podcast. В течение 22 минут руководители компании Фил Спенсер, Сара Бонд и Мэтт Бути подтвердили, что четыре игры для Xbox действительно выйдут на других платформах. Хотя они не назвали конкретных игр, впоследствии было подтверждено, что ими станут Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded.

Такой поворот событий подстегнул дополнительные предположения о том, что в будущем на другие платформы может выйти еще больше игр от первого лица Xbox. Одно из таких утверждений появилось во время последнего, 9 марта, эпизода подкаста Xbox Infinite, в котором ведущий Riskit4TheBiskit заявил, что Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на PS5, ссылаясь на "четыре отдельных источника". Джез Корден немедленно опроверг этот слух, назвав его "полнейшей ложью". Это произошло всего через несколько дней после того, как Корден также опроверг предположение о том, что Starfield выйдет на PS5 в ближайшем будущем.

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая 2024 года нв ПК и Xbox Series.