Пользователи обвиняют Xbox в слабом маркетинге Senua's Saga: Hellblade 2

Пользователи обвиняют Xbox в том, что она не прорекламировала выход Senua's Saga: Hellblade 2, который уже неминуем: новая игра, разработанная Ninja Theory, будет доступна на ПК и Xbox Series начиная с 21 мая
Согласно сообщению Аарона Гринберга, на самом деле рекламная кампания Senua's Saga: Hellblade 2 началась только вчера, и в эти часы в Исландии проходит специальное мероприятие, организованное для избранных пользователей YouTube. Гринберг стремился указать, что игра будет рекламироваться на различных платформах (YouTube, HBO, Facebook, Instagram, Reddit, Search и Samsung), прилагая скриншоты, демонстрирующие рекламные кампании, как бы оправдывая себя перед критикой.
Учитывая актуальность Senua's Saga: Hellblade 2 в календаре Xbox этого года, очевидно, было бы разумно ожидать более широкого участия, не сосредоточенного в последние десять дней, обоснованность и эффективность которого еще предстоит проверить.
Дело в том, что некоторые сообщения, появившиеся в официальном профиле Xbox, стали тревожным звонком для пользователей, которые указали, насколько скудным было продвижение, касающееся новой игры Ninja Theory, особенно после многих лет ожидания.
А ей нужен маркетинг? Игра же, мягко говоря, не для массового пользователя.
У всего есть покупатель.
Причем здесь масштаб аудитории, любая игра стоит деняк и на ней нужно как то зарабатывать издателю - освещать о ней аудитории это и есть маркетинг. Хоть Хеллблейд и АА тайтл но стоит он миллионы, тем более это бэнгер Хбокса, хотя последнее ничего уже не значит для компании ввиду последних новостей, отсутствие продвижения только подчеркивает это, ожидаем печальный исход для студии.
И не сказал, что нет.
так это же в любом случае кал без геймпленый, тупа симулятор ходьбы с завышенной ценой
массы такое ни с какой рекламой покупать не будут
да и какой маркетинг, если все так наяривают на бесплатный гейпасс?
поскорей бы их закрыли уже
ну дез стрендинг покупали
там есть бюджет и он чувствуется, сюжет, крутые синематики и тп, звезды приглашенные на роли героев, геймплей более обширный, взаимодействие с другими игроками (постройка всяких мостов и тп) и много чего ещё
Какой завышеной ценой? Он в гейпасе за 100р // Дмитрий Мазнев
У Балдура гея 3 тож, особо рекламы не было // Глеб Громов
А что, Stellar Blyad сильно рекламировали? У игры вроде как всё отлично с продажами.
А тут все было понятно, что игра создаётся для гейпасса, так что и реклама не нужна. Это ж не конкурент God of Whore, ей богу.