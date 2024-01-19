Senua's Saga Hellblade 2 будет продаваться только в цифре за 49,99$; продолжительность аналогична первой игре

Ninja Theory наконец-то объявила дату выхода Senua’s Saga: Hellblade 2, долгожданного приключенческого боевика, продолжения хита 2017 года. На Xbox Wire глава студии Дом Мэтьюз сообщил, что ее продолжительность «похожа» на первую игру с «сфокусированным повествованием». Это также цифровой релиз, который будет стоить 49,99 долларов.

Это решение, несомненно, вызовет некоторую дискуссию, особенно после решения Remedy Entertainment о выпуске Alan Wake 2 только в цифровом формате в прошлом году. Что касается продолжительности, HowLongToBeat отмечает, что для завершения истории Hellblade: Senua’s Sacrifice требуется около 7,5 часов, а на полное прохождение уйдёт девять часов. Конечно, это может различаться в зависимости от того, насколько медленным является ваше прохождение.

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на Xbox Series X/S и ПК. Она также будет доступна в первый день для Game Pass.