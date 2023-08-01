Скейт-симулятор Session: Skate Sim получил обновление с Черепашками-ниндзя ©

У 500 000 игроков, уже покоривших Session: Skate Sim с момента её выпуска в сентябре 2022 года, есть повод для празднования. Creā-ture Studios и NACON объявили о выходе нового тематического обновления Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem по лицензии Paramount Consumer Products.

Черепашки-ниндзя появились в Session: Skate Sim, чтобы отметить выход нового фильма «Черепашки-ниндзя: беспредел мутантов» в кинотеатрах 2 августа. С контроллером в одной руке и кусочком пиццы с пепперони в другой вам нужно будет проявить настоящее мастерство, чтобы провернуть лучшие трюки в новом месте, специально созданном для этого случая. Поклонники скейтбординга теперь могут отправиться покорять канализационную систему Нью-Йорка в образе знаменитых героев Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Донателло. Совершенно новый фильтр, вдохновленный командой художественного руководства фильма, был принят в редакторе повторов, и в честь этой культовой франшизы была добавлена целая коллекция тематических объектов и контента.

Чтобы и дальше приносить еще более хардкорный и полный опыт катания на скейтборде, студия работает над новыми обновлениями и дополнительным контентом, которые появятся в ближайшие месяцы. Следите за новостями игры, чтобы не пропустить свежую информацию.

Обновлением для Session: Skate Sim доступно прямо сейчас на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (Steam, Epic Games Store).