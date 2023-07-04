The Settlers: New Allies 17.02.2023
6.8 90 оценок

The Settlers: New Allies добралась до PS4, Xbox One, Switch и Luna

©
monk70
Новости

Стратегическая игра The Settlers: New Allies теперь доступна для PlayStation 4, Xbox One, Switch и Luna, объявили издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Blue Byte.

The Settlers: New Allies — это стратегическая игра с углубленным развитием событий и стратегическими сражениями в реальном времени.

The Settlers: New Allies впервые вышла на ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store 17 февраля.

Особенности консольных версий:

  • Комплексная схема ввода без потери функциональности по сравнению с традиционными элементами управления.
  • Полная кросс-плей и кросс-прогресс совместимость между всеми платформами, включая ПК.
  • Возможность приглашать друзей через Ubisoft Connect независимо от используемой ими платформы.

Консольная версия The Settlers: New Allies запускается со всеми игровыми режимами и контентом, которые уже доступны на ПК:

  • 13 миссий кампании
  • 13 карт для схваток для сетевой игры PvE и PvP
  • Хардкорный режим для игроков, которым нужны дополнительные испытания в одиночной или совместной PvE-среде.
-1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Odesseet

Это та часть,в которую даже сами Ubisoft не верили и поэтому не проводили рекламную компанию?

1