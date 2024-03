The Settlers: New Allies получила обновление и вышла в Steam

Gears of Prosperity, новое бесплатное обновление контента для The Settlers: New Allies, уже доступно. Обновление добавляет новые здания, функции игрового процесса и обновления баланса в стратегическую игру по строительству поселений в реальном времени. Верная своему почти 30-летнему наследию, последняя часть серии сочетает в себе глубокий опыт построения игры и стратегические сражения в реальном времени. Выбирайте одну из трех уникальных фракций и исследуйте совершенно новый мир с современной графикой.

Новая функция игрового процесса — гаджеты

Гаджеты — это ограниченные предметы, которые предоставляют игрокам расходуемые силы. Добавлено четыре гаджета:

Boom Drill: ускоряет добычу подземных месторождений за счет раскапывания нескольких руд.

Дымовая завеса: Обеспечивает временную невидимость стационарным воинским частям. Эффект прекращается, как только они двигаются или атакуют.

Экстренная сигнализация: предоставляет 18 временных гражданских охранников, которые очень слабы за пределами своей территории.

Механизированные тренировочные манекены: мгновенно завершает процесс вербовки или таймер появления для всех зданий или жилых домов в радиусе действия.

Новые здания

Колодец с водой. Вода используется во всех классических рецептах и находит новое применение в исследованиях. Ферма, пекарня и ранчо теперь требуют дополнительного количества воды для производства.

Finesmith - производит шестерни из железных слитков, угля и золотой руды. Механизмы заменяют золото в качестве стоимости найма для отрядов фракции.

Декоративные постройки. Эти декоративные постройки украсят внешний вид любого поселения. Их дешево построить, у них мало здоровья и они не дают конкурентных преимуществ.

The Settlers: New Allies теперь доступна на ПК в Steam, а также на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Amazon Luna и ПК в Ubisoft Connect.