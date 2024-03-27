The Settlers: New Allies получила обновление и вышла в Steam

Перезагрузка серии The Settlers.

В New Allies вам необходимо заниматься строительством поселений и принимать участие в сражениях в реальном времени.

На выбор вам предлагаются три фракции: элари, мару и йорны. У каждой фракции свой внешний вид, стиль игры и предыстория.

Вы можете пройти сюжетную кампанию или попробовать свои силы в специальном режиме «Экстрим», где вам предстоит преодолеть самые сложные испытания.