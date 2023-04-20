Sex Standing 15.04.2023
6.5 2 оценки

На ПК вышла порно-пародия Death Stranding с доставкой предметов и сексом

©
Gutsz
Новости

Последние детище известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы получило самое неожиданное воплощение. По мотивам симулятора курьера Death Stranding на ПК выпустили полноценную порно-пародию. Проект практически в точности повторяет геймплей оригинальной игры и даже смысл истории в "восстановлении связей" для человечества, но в несколько другой форме.

Если в Death Stranding, игроки занимались восстановлением связи между изолированными поселениями, то в порно-пародия предлагает по сути тоже самое. В игре под названием Sex Standing игроки берут под свой контроль девушку-курьера. Ей также предстоит пересечь целый континент и заниматься доставкой разнообразных грузов, но главное обязанностью героини будет установление интимных отношений.

+ ещё 3 картинки

По словам разработчиков, в их игре представлены "глубокие диалоги", "нетривиальные истории" и даже сложные испытания. По ходу прохождения Sex Standing нужно заниматься решением головоломок и собственно сексом с разными персонажами.

Порно-пародия Death Stranding уже доступна для игры через цифровой Steam. За Sex Standing просят всего 135 рублей и судя по отзывам предлагают относительно качественную игру с разнообразными анимациями и забавным геймплеем.

ПК Релизы
53
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Cyberlynx

А насколько "глубоки" там диалоги? 😁

35
koko prime

С полным погружением.

19
TFE

Когда пародия лучше оригинала.....

34
Skdsh

если бы

-6
xx_MERK_xx

нифига не лучше... но хотелось, бы...

-6
wehrmacht88

В точку!

0
LordGostelian

Ты принесла мне остывший обед, надо тебя наказать..)))

20
AndralStormborn

оригинал играть не хочу, а вот эту надо однозначно попробовать)

10
Omnia Smirnow

Текстуры ушли погулять...

6
oleg21412

👏😄

1
wowa.taras

Где скачать?друг просит)

4
Korn_Katar

На Porno-Island можешь глянуть, там обычно такое почти сразу выкладывают.

0
oleg21412

Поищи в Steam, я там видел))))

0
Sinerous

Спасибо Кодзима за еще один шедевр, гений

4
Bamburrr

Новый жанр симулятор шлуюхо-курьера.

4
Тёма Ветров

My dick standing

3
kurskiy

Правило 34 в действии :)

2
SOLUS5678

Скачал, скоро по тестирую, на первый взгляд смотрится не плохо.

2
dimon10dd

Где скачал

1
SOLUS5678 dimon10dd

В Стиме

-1
wehrmacht88

Дурь эта игра, конечно, но оригинал куда более дурной, унылый и убогий!

2
Aboba11116

топорные анимации без продолжения сюжет растянут до нельзя, да и глупо все это...

1
AMysteriousStranger

Какая душная херь=\

0
Augustus Pablo

заделитесь плиз скринами, стоит ли покупать или по старинке на ПХ идти сегодня?)))

0
Solstice

Выглядит не плохо)))

0
KnDiman

Интересно, что в этой игре подразумевается под "сложные испытание" решить проблему с потенцией у клиента, много товара нести или бедолажку могут грабануть по дороге?Заинтриговали.

0
Balor4eg

Алита на минималках.

0
Rаyden

Гениальная игра!!!

0
sinmaxxx

какой дегенерат придумал делать в хентайных играх главными героями девушек, чтобы потом приходилось играть с мобами в поддавки ради хентайных анимаций.

0
Uilenspiegel

Без голого Нормана Ридуса и нафиг не нужëн этот секс ваш.

-1
ВернитеТрусы

Что такое секс? Мне 7 годиков..

Я видел тут в галерее голых теть..

-2
hKKK33

Сайт называется П..рнограунд, что ты тут забыл, мальчик?

2