На ПК вышла порно-пародия Death Stranding с доставкой предметов и сексом

Последние детище известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы получило самое неожиданное воплощение. По мотивам симулятора курьера Death Stranding на ПК выпустили полноценную порно-пародию. Проект практически в точности повторяет геймплей оригинальной игры и даже смысл истории в "восстановлении связей" для человечества, но в несколько другой форме.
Если в Death Stranding, игроки занимались восстановлением связи между изолированными поселениями, то в порно-пародия предлагает по сути тоже самое. В игре под названием Sex Standing игроки берут под свой контроль девушку-курьера. Ей также предстоит пересечь целый континент и заниматься доставкой разнообразных грузов, но главное обязанностью героини будет установление интимных отношений.
По словам разработчиков, в их игре представлены "глубокие диалоги", "нетривиальные истории" и даже сложные испытания. По ходу прохождения Sex Standing нужно заниматься решением головоломок и собственно сексом с разными персонажами.
Порно-пародия Death Stranding уже доступна для игры через цифровой Steam. За Sex Standing просят всего 135 рублей и судя по отзывам предлагают относительно качественную игру с разнообразными анимациями и забавным геймплеем.
А насколько "глубоки" там диалоги? 😁
С полным погружением.
Когда пародия лучше оригинала.....
если бы
нифига не лучше... но хотелось, бы...
В точку!
Ты принесла мне остывший обед, надо тебя наказать..)))
оригинал играть не хочу, а вот эту надо однозначно попробовать)
Текстуры ушли погулять...
👏😄
Где скачать?друг просит)
На Porno-Island можешь глянуть, там обычно такое почти сразу выкладывают.
Поищи в Steam, я там видел))))
Спасибо Кодзима за еще один шедевр, гений
Новый жанр симулятор шлуюхо-курьера.
My dick standing
Правило 34 в действии :)
Скачал, скоро по тестирую, на первый взгляд смотрится не плохо.
Где скачал
В Стиме
Дурь эта игра, конечно, но оригинал куда более дурной, унылый и убогий!
топорные анимации без продолжения сюжет растянут до нельзя, да и глупо все это...
Какая душная херь=\
заделитесь плиз скринами, стоит ли покупать или по старинке на ПХ идти сегодня?)))
Выглядит не плохо)))
Интересно, что в этой игре подразумевается под "сложные испытание" решить проблему с потенцией у клиента, много товара нести или бедолажку могут грабануть по дороге?Заинтриговали.
Алита на минималках.
Гениальная игра!!!
какой дегенерат придумал делать в хентайных играх главными героями девушек, чтобы потом приходилось играть с мобами в поддавки ради хентайных анимаций.
Без голого Нормана Ридуса и нафиг не нужëн этот секс ваш.
Что такое секс? Мне 7 годиков..
Я видел тут в галерее голых теть..
Сайт называется П..рнограунд, что ты тут забыл, мальчик?