На ПК вышла порно-пародия Death Stranding с доставкой предметов и сексом ©

Последние детище известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы получило самое неожиданное воплощение. По мотивам симулятора курьера Death Stranding на ПК выпустили полноценную порно-пародию. Проект практически в точности повторяет геймплей оригинальной игры и даже смысл истории в "восстановлении связей" для человечества, но в несколько другой форме.

Если в Death Stranding, игроки занимались восстановлением связи между изолированными поселениями, то в порно-пародия предлагает по сути тоже самое. В игре под названием Sex Standing игроки берут под свой контроль девушку-курьера. Ей также предстоит пересечь целый континент и заниматься доставкой разнообразных грузов, но главное обязанностью героини будет установление интимных отношений.

По словам разработчиков, в их игре представлены "глубокие диалоги", "нетривиальные истории" и даже сложные испытания. По ходу прохождения Sex Standing нужно заниматься решением головоломок и собственно сексом с разными персонажами.

Порно-пародия Death Stranding уже доступна для игры через цифровой Steam. За Sex Standing просят всего 135 рублей и судя по отзывам предлагают относительно качественную игру с разнообразными анимациями и забавным геймплеем.