Два крупных дополнения для Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдут 6 декабря

Компания Mimimi Games объявила о том, что игра Shadow Gambit: The Cursed Crew получит два крупных платных DLC-расширения.

Оба дополнения выйдут 6 декабря и будут доступны как для ПК, так и для консольных версий игры.

Mimimi не раскрывает подробностей о том, что именно мы можем ожидать от этих дополнений, однако студия выпустила довольно тизерное изображение. Известно, что оба DLC, по словам Mimimi, предложат "несколько часов свежего контента".

Среди них будут новые играбельные персонажи, новые неизведанные острова для исследования и новые миссии для сюжетной кампании. Кроме того, компания Mimimi сообщила, что оба DLC будут "органично" интегрированы в основную игру Shadow Gambit: The Cursed Crew. Это означает, что вы сможете использовать обоих играбельных персонажей "практически в любой миссии основной игры", хотя Mimimi не уточняет, в каких миссиях новые персонажи будут недоступны.

По словам Mimimi, это будет "самый последний релиз студии".

Mimimi Games объявила о своем закрытии, сославшись на то, что процесс создания игр "чрезвычайно утомителен", а затраты стали превышать потенциальные доходы.

Студия также заявила, что достижение баланса между семейной и рабочей жизнью становится слишком сложным, и что настало время сделать приоритетом благополучие сотрудников, а не подписываться на очередной цикл производства игр.

Помимо Shadow Gambit, имя Mimimi может быть знакомо вам по другим играм в жанре тактики реального времени, которые она разработала: Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Desperados 3.

После того как Shadow Tactics была издана компанией Daedalic, а Desperados 3 - THQ Nordic, Mimimi занялась самостоятельным изданием Shadow Gambit.

Несмотря на то, что два платных DLC для тактической игры в реальном времени станут последним релизом Mimimi, студия продолжит поддерживать игру, поэтому она по-прежнему будет получать исправления, даже если вы не получите никакого нового контента.