Grasshopper Manufacture подтвердили разработку новой игры и релиз ремастера Shadows of the Damned в 2024 году

В своем интервью японскому журналу 4Gamer.net Гоити "Suda51" Суда подтвердил, что его компания Grasshopper Manufacture работает над новой игрой и что ремастер Shadows of the Damned уже на подходе.

В частности, Suda51 сказал:

2024 год станет ярким годом для Grasshopper Manufacture. Будет выпущен ремастер Shadows of the Damned. И мы неустанно работаем над новой игрой!.

В начале 2023 года Suda51 сообщил, что ремастер Shadows of the Damned находится в разработке. Вскоре после этого Suda51 также намекнул, что, "вероятно", игра будет доступна и на портативных устройствах.

Изначально Suda51 анонсировала эту "новую игру" в июне на специальном мероприятии, на котором была показана серия изображений.

Директор Рен Ямадзаки также дал понять, что Grasshopper будет что анонсировать в 2024 году:

В 2024 году мы продолжим упорно работать над созданием увлекательных игр. Я думаю, что в 2024 году мы сможем что-то анонсировать.