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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 213 оценок

Ремастер Shadows of the Damned выйдет в конце октября

monk70
Новости

После анонса в прошлом году и окончательного подтверждения выхода в этом году Shadows of the Damned: Hella Remastered — новая версия панк-рокового боевика Grasshopper Manufacture 2011 года — наконец-то получила дату выхода.

Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch и ПК в очень подходящую дату 31 октября 2024 года, что даст фанатам возможность отпраздновать Хэллоуин с Гарсией Хотспуром и Джонсоном.

В ремастеринг-релиз войдут «совершенно новые функции», включая режим New-Game+, поддержку разрешения 4K и дополнительные костюмы, такие как Demonio Garcia, Ocho Corazones, Placa Garcia и Kamikaze Garcia.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Хорошо. Надеюсь в рф доступно будет без танцев с бубном в гамаке в 40С жару.

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XOJIODHbIU

Прошёл в этом году, хотя покупал на пс3 и для хуана в 17 году. Этакий Resident evil 4 + Silent Hill, Акира Ямаока учавствовал в саундтреке + Приколы от Суды51. Как и прошёл silent hill downpour, его кстати можно купить аккаунтом для xbox на плати. А вот теней нет для продажи отдельно и в подписке ЕА для бокса

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