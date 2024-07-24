Ремастер Shadows of the Damned выйдет в конце октября

После анонса в прошлом году и окончательного подтверждения выхода в этом году Shadows of the Damned: Hella Remastered — новая версия панк-рокового боевика Grasshopper Manufacture 2011 года — наконец-то получила дату выхода.

Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch и ПК в очень подходящую дату 31 октября 2024 года, что даст фанатам возможность отпраздновать Хэллоуин с Гарсией Хотспуром и Джонсоном.

В ремастеринг-релиз войдут «совершенно новые функции», включая режим New-Game+, поддержку разрешения 4K и дополнительные костюмы, такие как Demonio Garcia, Ocho Corazones, Placa Garcia и Kamikaze Garcia.