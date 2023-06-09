Shadows of the Damned 21.06.2011
7.3 178 оценок

Шутер Shadows of the Damned получит ремастер

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monk70
Новости

Компания Grasshopper Manufacture анонсировала ремастер шутера Shadows of the Damned. Дополнительная информация появится во время специальной трансляции, посвященной 25-летию Grasshopper Direct, которая выйдет в эфир 15 июня в 07:00 МСК.

Shadows of the Damned была выпущена в июне 2011 года на PS3 и Xbox 360 и стала результатом сотрудничества между Гоити Судой из Grasshopper (он же Суда51) и Синдзи Миками. В игре Гарсия Хотспур, охотник на демонов, должен спасти свою девушку Паулу от Повелителя демонов.

В новом трейлере ремастера показано, как Гарсия прибывает в офис Grasshopper и убивает сотрудника.

Хотя Shadows of the Damned была разработана Grasshopper, она была опубликована Electronic Arts, что оставляет некоторую неопределенность в отношении того, кому принадлежат права.

Трейлеры
7
6
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Shadows of the Damned таинственным образом исчезла из магазина Xbox Store
Shadows of the Damned таинственным образом исчезла из магазина Xbox Store
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AntiVtata

Отличная новость!!! Главное что бы чернуху из игры не вырезали и на ПК естественно завезли не в виде гуанопорта. ЖДУ!

2
the gift of understanding
и на ПК естественно завезли не в виде гуанопорта

Ты в это веришь ?

0
Farenheit Dja

Отличная игра и отличная новость, надеюсь ремастер делается с заделом на ближайший сиквел.

1
AlexFullBeast
Хотя Shadows of the Damned была разработана Grasshopper, она была опубликована Electronic Arts, что оставляет некоторую неопределенность в отношении того, кому принадлежат права.

У кого оставляет некоторую неопределенность? Проверить - два клика.

https://trademarks.justia.com/search?q=Shadows+of+the+Damned+

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну определенность релиза в нашем регионе и отсутствие локализации под вопросом

-1
Bullet_Magnit

На нее есть полная локализация, адаптируют.

0