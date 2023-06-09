Шутер Shadows of the Damned получит ремастер ©

Компания Grasshopper Manufacture анонсировала ремастер шутера Shadows of the Damned. Дополнительная информация появится во время специальной трансляции, посвященной 25-летию Grasshopper Direct, которая выйдет в эфир 15 июня в 07:00 МСК.

Shadows of the Damned была выпущена в июне 2011 года на PS3 и Xbox 360 и стала результатом сотрудничества между Гоити Судой из Grasshopper (он же Суда51) и Синдзи Миками. В игре Гарсия Хотспур, охотник на демонов, должен спасти свою девушку Паулу от Повелителя демонов.

В новом трейлере ремастера показано, как Гарсия прибывает в офис Grasshopper и убивает сотрудника.

Хотя Shadows of the Damned была разработана Grasshopper, она была опубликована Electronic Arts, что оставляет некоторую неопределенность в отношении того, кому принадлежат права.