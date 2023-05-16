Shantae 1 для PS5 и PS4 выходит 2 июня ©

Оригинальная Shantae будет выпущена в цифровом виде для PlayStation 5 и PlayStation 4 2 июня, объявил разработчик WayForward. С выпуском оригинальной Shantae вся серия Shantae впервые будет доступна на платформах PlayStation.

Версии Shantae для PlayStation 5 и PlayStation 4 работают на движке Carbon Engine от Limited Run Games, сохраняя графику, звук и игровой процесс первоначального выпуска игры, но добавляя такие функции, как параметры управления, состояния сохранения и визуальные фильтры.

Первоначально выпущенный в 2002 году на Game Boy Color, Shantae представляет собой знаменитый нелинейный приключенческий платформер, который познакомил мир с одноименной героиней-полуджинном, взбивающей волосы, трясущей бедрами и меняющей форму. Часто упоминаемая как одна из самых впечатляющих игр для портативных устройств своего времени, игра подвергает игроков испытанию, поскольку Shantae ищет четыре стихийных камня в Sequin Land, чтобы остановить гнусную пиратку Risky Boots. Во время своего приключения Шантаэ сражается с коварными врагами, исследует коварные лабиринты, получает новые потрясающие способности, побеждает в мини-играх и встречает таких союзников, как Гнилотопс, Скай и Боло. Наряду со стандартным режимом GBC это издание также включает бонусную функциональность винтажного картриджа Game Boy Advance (которая добавляет дополнительную трансформацию и альтернативную цветовую палитру).