Анонсирован двухмерный платформер Shantae Advance: Risky Revolution для Nintendo Switch

Изначально планировавшаяся к выпуску на Game Boy Advance (в комплекте с совместимым картриджем, выпущенным совместно с Limited Run Games), игра Shantae Advance: Risky Revolution от WayForward выходит на Nintendo Switch. Обе версии выйдут летом 2024 года. Ознакомьтесь с последним геймплейным трейлером ниже.

Shantae Advance: Risky Revolution - это незаконченная игра серии, разработка которой была прекращена в 2004 году и существовала только в виде демоверсии. Однако благодаря воссоединению геймдиректора серии Мэтта Бозона, создателя Эрин Бозон и программиста Майкла Стрэйджи, наконец, получилась игра, в которой прослеживается эстетика GBA.

Действие платформера разворачивается между первой игрой и Shantae: Risky's Revenge. Главная героиня отправляется в Страну Секвинов, чтобы разобраться с Рисковым Сапогом, который обнаружил устройство, способное вращать континент. Помимо шести трансформаций и вращающихся этапов, открывающих новые пути (наряду с прохождением фона), игроков ожидает режим битвы с четырьмя игроками.