Cтратегическая ролевая игра Shattered Heaven вышла в раннем доступе ©

Итальянская студия Leonardo Productions объявила, что ее новейшая стратегическая ролевая игра Shattered Heaven доступна в Steam.

Как показано в релизном трейлере, Shattered Heaven родилась из подлинной склонности к экспериментам и выделяется не только изысканным сочетанием жанров и игрового процесса. Но также благодаря повествовательной структуре, которая фокусируется на зрелых и всеобъемлющих темах, доверенных многогранным персонажам и оформленных в грубом и неумолимом контексте.

Выпуск Shattered Heaven в раннем доступе предоставляет игрокам уникальную возможность активно участвовать в разработке игры, поскольку на этом этапе, который, как ожидается, продлится несколько месяцев, разработчики будут получать отзывы от пользователей, что позволит им сформировать окончательную игру. опыт Shattered Heaven. наилучшим образом.

Дополнительные режимы и функции уже запланированы и реализуются постепенно, чтобы максимально отразить пожелания и предпочтения игроков: непрерывная эволюция на основе отзывов и запросов сообщества.