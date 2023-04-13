Западный релиз Shepherd's Crossing состоится уже в этом месяце ©

Компания SUCCESS официально объявила о том, что мировой релиз игры-песочницы Shepherd’s Crossing, известной в Японии как Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura, на PC (Steam) состоится 27 апреля. Версия для PS4, как отмечается в пресс-релизе, все еще проходит сертификацию, поэтому ее выход состоится позднее. Версию для Switch планируется выпустить в июне.

Впервые Shepherd’s Crossing была выпущена на Switch 10 ноября 2022 года в Японии. Хотя на данный момент в игре присутствует только японский язык, для западной аудитории игру, естественно, переведут на английский.

Кроме того, в версии Shepherd’s Crossing для PlayStation 4 и PC добавят «Новый режим отображения фермы», который использует преимущества вывода изображения с высоким разрешением, которое предоставляют PlayStation 4 и PC.