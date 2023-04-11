Оценки ремейка Sherlock Holmes: The Awakened в целом положительные ©

Sherlock Holmes: The Awakened — приключенческая игра с элементами лавкрафтианского ужаса. Это полноценный ремейк одноименной игры 2006 года. Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий на игру.

Вот что говорят рецензенты:

Frogwares успешно завершает переиздание, превосходящее оригинал во всех отношениях, что делает его одним из лучших предложений студии.

Sherlock Holmes: The Awakened — это солидный, долгоживущий детективный приключенческий фильм, сильно отличающийся от оригинальной версии 2007 года. Жаль, что графика не дотягивает до остального.

Красиво сочетая два мира, Sherlock Holmes The Awakened представляет собой великолепную игру-расследование, предлагающую вам провести собственное исследование, не заходя слишком далеко. Ради вашего же блага, возьмите эту игру, если у вас есть хоть малейшее любопытство. Вы не пожалеете об этом.

Впрочем, есть и другие мнения:

Sherlock Holmes: The Awakened очень хорошо сочетает в себе Ктулху и Холмса, но сильные стороны её истории и предпосылки уступают слабостям её извилистого и непрозрачного игрового процесса.

Представители 15 игровых СМИ поставили Sherlock Holmes: The Awakened среднюю оценку в 79 баллов из 100.

История Sherlock Holmes: The Awakened начинается через несколько лет после событий, описанных в Sherlock Holmes: Chapter One. Теперь главный герой снимает небольшую квартиру вместе со своим соседом по комнате Джоном Ватсоном. Однажды детектив берется за дело о загадочном исчезновении молодого человека. Хотя поначалу дело кажется тривиальным, Холмс и Ватсон быстро обнаруживают причастность опасного культа. Его члены поклоняются чрезвычайно могущественным, древним сверхъестественным существам, которых невозможно вообразить. Главные герои должны помешать своим зловещим планам, пока не стало слишком поздно... или до того, как они сойдут с ума, поскольку они узнают больше вещей, которые человек никогда не должен знать.

Хотя история основана на истории оригинальной игры, разработчики решили внести некоторые изменения, чтобы сделать ее прямым продолжением Sherlock Holmes: Chapter One. Они также решили подчеркнуть начало дружбы Холмса и Ватсона, поскольку события игры сделали их по-настоящему неразлучными.

Sherlock Holmes The Awakened выходит 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.