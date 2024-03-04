Shin Megami Tensei 5: Vengeance будет использовать DRM защиту Denuvo

Как и все игры, выпущенные Atlus за последние годы, Shin Megami Tensei 5: Vengeance также будет использовать систему защиты Denuvo в версии для ПК, продающейся в Steam.

Как обычно, официального анонса не последовало, информацию просто подтвердили на официальной странице игры в магазине Valve, по крайней мере, на этот раз задолго до даты релиза, назначенной на 21 июня 2024 года, в отличие от Suicide Squad: Kill the Justice League и Lies of P, где информация про это DRM появилась всего за несколько дней до запуска.

Denuvo используется издателями для защиты готовящихся к выходу игр от пиратства, по крайней мере, в течение нескольких недель и месяцев после выхода. Иногда некоторые компании решают вообще убрать эту DRM после того, как первоначальный подъем продаж закончится, но речь идет о небольшом проценте случаев.