В Shin Megami Tensei V: Vengeance добавят официальную русскую локализацию - у оригинальной игры ее не было

Сегодня компания Atlus официально анонсировала Shin Megami Tensei V: Vengeance - улучшенное издание оригинальной игры, которое выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.

Однако стало известно, что помимо того, что Vengeance получит дополнительную главу, которая расширит основной сюжет, русскоязычным поклонникам игры Sega и Atlus приготовили еще один существенный бонус: в отличии от оригинальной игры, вышедшей в 2021-м году, новое издание игры впервые получит официальную текстовую русскую локализацию.

Довольно приятно видеть, что Sega в отличии от некоторых других западных издательств, таких как EA и Warner Bros., наоборот со временем добавляет русские локализации, а не убирает их из игры.