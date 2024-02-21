В Shin Megami Tensei V: Vengeance добавят официальную русскую локализацию - у оригинальной игры ее не было

Сегодня компания Atlus официально анонсировала Shin Megami Tensei V: Vengeance - улучшенное издание оригинальной игры, которое выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.
Однако стало известно, что помимо того, что Vengeance получит дополнительную главу, которая расширит основной сюжет, русскоязычным поклонникам игры Sega и Atlus приготовили еще один существенный бонус: в отличии от оригинальной игры, вышедшей в 2021-м году, новое издание игры впервые получит официальную текстовую русскую локализацию.
Довольно приятно видеть, что Sega в отличии от некоторых других западных издательств, таких как EA и Warner Bros., наоборот со временем добавляет русские локализации, а не убирает их из игры.
Атлус в последнее время. прям активно русский добавляют, молодцы.
Ещё бы цены поменьше. Цены бы не было.
Рад, что пользователи ПК и старших консолей смогут поиграть в этот шедевр. Сам на свитче раза 3 прошёл.
я как-бы в тихаря ждал её- чё прям сильно хороша? вроде там монстров коллекционировать можно(а я люблю это дело)
если не страшны около философские сюжеты про школьников убивающих богов, должно понравиться.
Поверь я в такую японщину играл- все бы другие игроки повесились, тем более серии персона я знаю.
когда-то давно за год до выхода, я писал письмо в атлус и сега с просьбой добавить рус.локу, после того как мне полюбилась персона 5. И вот они меня услышали.
Аж сердце ёкнуло. Пятая смт крайне понравилась. Жду.
Прям реально классная игрулька, парни?