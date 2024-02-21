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Shin Megami Tensei 5: Vengeance 12.11.2021
Экшен, Ролевая
6.2 50 оценок

В Shin Megami Tensei V: Vengeance добавят официальную русскую локализацию - у оригинальной игры ее не было

AceTheKing
Новости

Сегодня компания Atlus официально анонсировала Shin Megami Tensei V: Vengeance - улучшенное издание оригинальной игры, которое выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.

Однако стало известно, что помимо того, что Vengeance получит дополнительную главу, которая расширит основной сюжет, русскоязычным поклонникам игры Sega и Atlus приготовили еще один существенный бонус: в отличии от оригинальной игры, вышедшей в 2021-м году, новое издание игры впервые получит официальную текстовую русскую локализацию.

Довольно приятно видеть, что Sega в отличии от некоторых других западных издательств, таких как EA и Warner Bros., наоборот со временем добавляет русские локализации, а не убирает их из игры.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
6363

Атлус в последнее время. прям активно русский добавляют, молодцы.

8
Potemayo3

Ещё бы цены поменьше. Цены бы не было.

0
Formance

Рад, что пользователи ПК и старших консолей смогут поиграть в этот шедевр. Сам на свитче раза 3 прошёл.

3
jax baron

я как-бы в тихаря ждал её- чё прям сильно хороша? вроде там монстров коллекционировать можно(а я люблю это дело)

0
Potemayo3 jax baron

если не страшны около философские сюжеты про школьников убивающих богов, должно понравиться.

2
jax baron Potemayo3

Поверь я в такую японщину играл- все бы другие игроки повесились, тем более серии персона я знаю.

1
dexxxx123

когда-то давно за год до выхода, я писал письмо в атлус и сега с просьбой добавить рус.локу, после того как мне полюбилась персона 5. И вот они меня услышали.

2
Potemayo3

Аж сердце ёкнуло. Пятая смт крайне понравилась. Жду.

2
Tommy.
1
r23dom
0
vizas101

Прям реально классная игрулька, парни?

0