По словам инсайдера, Atlus все еще планируют сделать ремейк Persona 4

По словам японского инсайдера Midori, планы Atlus по созданию ремейка Persona 4 все еще в силе, хотя, вероятно, проекту потребуется некоторое время, чтобы обрести форму.

Сам Midori (или MbKKssTBhz5 на X) уже говорил о существовании этого ремейка ранее, а теперь подтвердил, что проект все еще жив и здоров, хотя, возможно, и находится в ранней стадии производства. Однако неясно, будет ли он иметь приоритет перед ремейками первых двух частей серии, Shin Megami Tensei: Persona и Persona 2: Innocent Sin, о которых он недавно сообщил.

Пожалуйста, обратите внимание, что всю вышеприведенную информацию следует воспринимать с долей недоверия, так как она является неофициальной, хотя Midori - источник, который обычно считается надежным или, по крайней мере, заслуживающим внимания, когда речь идет о внутренних проектах Atlus.

Если эти сведения окажутся правдой, то вполне возможно, что японская компания пытается последовать примеру Capcom в серии Resident Evil, чередуя ремейки полюбившихся фанатам частей с новыми играми и IP, такими как Metaphor: ReFantazio. Посмотрим.