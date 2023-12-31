Состоялся релиз русификатора для ПК-версии Persona 4 Golden

Как стало известно, сегодня команда энтузиастов выпустила бета-версию русификатора для ПК-версии Persona 4 Golden. Игра переведена на 100%, однако могут содержаться опечатки, ошибки и некоторые неточности. На данный момент перевод совместим лишь со взломанной ПК-версией - поддержка Steam-версии и PS Vita версии будет добавлена позже.
Перевод выполнен в двух вариациях: в транслитерации Поливанова и в транслитерации Хэпбёрна. По словам разработчиков русификатора, они гордятся тем, что смогли наконец-то выпустить перевод, который был анонсирован еще в далеком 2017-м году. При этом перевод был сделан полностью на энтузиазме, без финансовых вливаний.
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подожду для витька.
Ребята молодцы, следил ещё за ними на 4пда как они начинали. А та команда что пилила перевод только на пс2 вообще кртны полные, они даже сайт запустили а толку 0.
Отлично!
Красавчики.
Наконец-то, ура! Как раз прохожу 5ю часть, и скоро 4ку пойду проходить
Что за "Гонево" - игра ?! Просто будьте любезны , обоснуйте мне за....
Практически только ради этой игры изначально начал разрабатываться эмулятор PsVita.