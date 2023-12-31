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об игре
Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.6 131 оценка

Состоялся релиз русификатора для ПК-версии Persona 4 Golden

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня команда энтузиастов выпустила бета-версию русификатора для ПК-версии Persona 4 Golden. Игра переведена на 100%, однако могут содержаться опечатки, ошибки и некоторые неточности. На данный момент перевод совместим лишь со взломанной ПК-версией - поддержка Steam-версии и PS Vita версии будет добавлена позже.

Перевод выполнен в двух вариациях: в транслитерации Поливанова и в транслитерации Хэпбёрна. По словам разработчиков русификатора, они гордятся тем, что смогли наконец-то выпустить перевод, который был анонсирован еще в далеком 2017-м году. При этом перевод был сделан полностью на энтузиазме, без финансовых вливаний.

Скачать русификатор для игры можно бесплатно прямо с нашего сайта.

24
7
Persona 4
10.07.2008
Комментарии: 7
Ваш комментарий
sinmaxxx

подожду для витька.

0
Сергей Оленичев

Ребята молодцы, следил ещё за ними на 4пда как они начинали. А та команда что пилила перевод только на пс2 вообще кртны полные, они даже сайт запустили а толку 0.

0
Exies27

Отлично!

0
Danaaaaaa

Красавчики.

0
Elkanter

Наконец-то, ура! Как раз прохожу 5ю часть, и скоро 4ку пойду проходить

0
AdamantOkha_00

Что за "Гонево" - игра ?! Просто будьте любезны , обоснуйте мне за....

-11
no_name333

Практически только ради этой игры изначально начал разрабатываться эмулятор PsVita.

0