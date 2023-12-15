Продажи серии Persona 5 превысили 10 млн копий

Общий объем продаж серии Persona 5 превысил 10 миллионов копий по всему миру, объявила компания ATLUS.

Серия Persona 5 состоит из вышедшей в 2016 году подростковой ролевой игры Persona 5, продажи которой превысили 3,2 миллиона единиц; звукового экшена Persona 5: Dancing in Starlight; обновленной и дополненной Persona 5 Royal; ролевого экшена Persona 5 Strikers и стратегической ролевой игры Persona 5 Tactica.

В честь этого события Persona 5 Royal будет продаваться в Японии со скидкой 50 % от первоначальной цены. В Nintendo eShop распродажа продлится до 10 января 2024 года, а в PlayStation Store и Steam она начнется в ближайшие дни.

Кроме того, ATLUS выпустила новый рекламный ролик серии Persona с участием официальных амбассадоров бренда Харуны Кавагути и Дзюна Сисона