С апреля по июнь 2023 года было продано 630 тысяч копий игр серии Persona ©

На днях компания Sega Sammy опубликовала финансовые результаты первого квартала (состоящего из апреля, мая и июня 2023 года) финансового года, заканчивающегося в марте 2024 года. Как и в предыдущих отчетах о финансовых результатах, Sega выделяет конкретные игровые серии, которые особенно отличились в этом квартале, в том числе и Persona.

Согласно финансовым результатам, в апреле, мае и июне 2023 года серия Persona разошлась по миру тиражом около 630 тыс. копий (включая цифровые и физические продажи). Это произошло за счет повторных продаж ранее выпущенных игр серии Persona, в частности, новых ремастированных версий Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal.

В ноябре 2022 года компания Atlus подтвердила, что серия Persona была продана по всему миру в количестве около 16,8 млн. копий.