Серия Persona получит свой собственный виски в Японии ©

Япония любит коллаборации, особенно коллаборации между франшизами видеоигр и различными продуктами, которые, казалось бы, не имеют к ним никакого отношения. Сегодня стало известно о виски Persona.

Atlus сотрудничает с известной винокурней Wakatsuru из города Тонами, префектура Тояма, чтобы создать серию бутылок виски, посвященных серии.

Первый релиз состоится уже завтра и будет представлен двумя разными бутылками. Первая - Saburomaru x Persona Blended Whiskey - бутылка объемом 700 мл, украшенная этикеткой с изображением главных героев и основных персон из Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal.

Цена составляет 8 800 иен с учетом налогов, что в переводе на рубли составляет около 5 709.

Вторая бутылка - Single Cask Saburomaru P3P #200073, на 700 мл которой изображена Persona 3 Portable. Это лимитированная серия из 250 экземпляров, дистиллированная в течение 3 лет в бочке из-под бурбона № 200073 (отсюда и название). Соответственно, его стоимость составляет 21 978 иен с учетом налогов, что в пересчете на доллары рубли составляет около 14 409 по текущему курсу.

Позднее будут выпущены еще две бутылки - Persona 4 Golden и Persona 5 Royal. Они будут выпущены соответственно 17 августа 2023 года и 15 сентября 2023 года под названиями Single Cask Saburomaru