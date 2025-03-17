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Shinobi: Art of Vengeance 29.08.2025
Экшен, Платформер
6.4 20 оценок

SEGA показала новые скриншоты Shinobi: Art of Vengeance

Gruz_ Gruz_
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Прошло более четырех десятков лет с тех пор, как в 90-е годы Sega познакомила нас с ниндзя Джо Мусаси, подарившим миру один из лучших экшен-приключений 16-битной эпохи. Однако после фиаско с Saturn он уже не был самим собой, а после выпуска ряда посредственных игр - последняя из которых вышла в 2011 году - Джо Мусаси собирается вернуться.

На этот раз игрокам будет предложено вернуться в 2D-эпоху. И вот в минувшие выходные Sega опубликовала несколько свежих скриншотов из перезагрузки легендарной франшизы. Как можно убедиться, в двухмерном экшене хватает сцен, столь характерных для боевиков и игр из золотой эры 80-х.

В игре вам предстоит стать легендарным шиноби Джо Мусаси, мастером искусства ниндзя. Узнав, что его деревня была сожжена дотла, а клан превратился в пепел, он отправляется на поиски возмездия, чтобы сразиться с невиданным злом и отомстить за свой клан.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
Sega познакомила нас с ниндзя Джо Мусаси

проходил в 96-м на сежке. даже не знал, как его зовут. да и сюжет без знания языка тоже не понимал, но было очень увлекательно! в общем жду

0
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Игруха выглядит довольно неплохо, я хоть и не любитель 2д игр с видом сбоку, но все равно поиграть захотелось. Есть ощущение, что игра прям хорошая выйдет, да и графика приятная

0
Solbrayn

Вот такие ремейки 2D классики БЕЗ ПИКСЕЛЕЙ я одобряю))))

-1
Light of Tfuth

Ну кому-то нравятся пиксели, для них это ностальгия

0
Alex40001 Light of Tfuth

там вроде он и на сега не слишком пиксельный был

хотя ....

-1
Light of Tfuth Alex40001

Всё рано видны

0
3Dart stl

КАЙФ!

-1