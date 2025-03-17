SEGA показала новые скриншоты Shinobi: Art of Vengeance

Прошло более четырех десятков лет с тех пор, как в 90-е годы Sega познакомила нас с ниндзя Джо Мусаси, подарившим миру один из лучших экшен-приключений 16-битной эпохи. Однако после фиаско с Saturn он уже не был самим собой, а после выпуска ряда посредственных игр - последняя из которых вышла в 2011 году - Джо Мусаси собирается вернуться.
На этот раз игрокам будет предложено вернуться в 2D-эпоху. И вот в минувшие выходные Sega опубликовала несколько свежих скриншотов из перезагрузки легендарной франшизы. Как можно убедиться, в двухмерном экшене хватает сцен, столь характерных для боевиков и игр из золотой эры 80-х.
В игре вам предстоит стать легендарным шиноби Джо Мусаси, мастером искусства ниндзя. Узнав, что его деревня была сожжена дотла, а клан превратился в пепел, он отправляется на поиски возмездия, чтобы сразиться с невиданным злом и отомстить за свой клан.
Shinobi: Art of Vengeance выйдет 29 августа на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC.
проходил в 96-м на сежке. даже не знал, как его зовут. да и сюжет без знания языка тоже не понимал, но было очень увлекательно! в общем жду
Игруха выглядит довольно неплохо, я хоть и не любитель 2д игр с видом сбоку, но все равно поиграть захотелось. Есть ощущение, что игра прям хорошая выйдет, да и графика приятная
Вот такие ремейки 2D классики БЕЗ ПИКСЕЛЕЙ я одобряю))))
Ну кому-то нравятся пиксели, для них это ностальгия
там вроде он и на сега не слишком пиксельный был
хотя ....
Всё рано видны
КАЙФ!