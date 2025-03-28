Shinobi: Art of Vengeance получит физический релиз на консолях

Мы узнали о возвращении долгоиграющей серии Shinobi от Sega после февральского анонса Shinobi: Art of Vengeance. Тогда был показан трейлер и несколько скриншотов.

Когда возвращается какая-то классическая серия, многие поклонники старой школы, естественно, хотят получить физическое издание, и теперь компания Limited Run Games сообщила, что это издание «скоро» поступит в продажу для PlayStation, Switch и Xbox.

Культовая SHINOBI вернется 29 августа 2025 года в виде 2D-платформера с уникальной ручной графикой, созданного командой, стоящей за хитовым боевиком Streets of Rage 4.