Пошаговый тактический "рогалик" Shogun Showdown вышел в стадии раннего доступа ©

Тактический "рогали" Shogun Showdown теперь доступен в стадии раннего доступа на платформе Steam для ПК. Прямо сейчас игру можно приобрести за 346 рублей, либо просто опробовать бесплатную демоверсию.

В Shogun Showdown вам нужно взять на себя роль героя, выбрать выгодную позицию, тактически атаковать в нужный момент, улучшать свои атакующие плитки и создавать комбинации, чтобы сразиться с могущественным Шогуном. Вас ждут захватывающие сражения и бесконечные возможности для стратегического мышления.

Ранний доступ к Shogun Showdown приносит с собой обширный контент, который сможет удовлетворить желания самых требовательных игроков. Авторы представили 3 уникальных играбельных персонажа, 28 разнообразных атакующих плиток, 17 навыков для расширения арсенала, а также 24 захватывающих задания. Кроме того, каждый персонаж сможет получить 5 штампов с двумя рангами, а ваш путь вознесения будет состоять из 4 уровней. Вам предстоит сразиться с 11 различными типами врагов и 9 мощными боссами на 9 уникальных боевых локациях.