На VK Play вышел российский триллер Siberian Way

Детективная визуальная новелла посвящена мистическим событиям при строительстве Транссибирской магистрали

Студия RootCode выпустила на игровой площадке VK Play визуальную новеллу Siberian Way. Исторический детектив с элементами хоррора повествует о таинственных и трагических событиях, произошедших во время строительства легендарной Транссибирской магистрали.

Конец XIX века. Масштабная стройка самой протяженной железной дороги в мире оборачивается трагедией. На одном из участков при загадочных обстоятельствах убиты несколько работников. Расследовать дело прибывает столичный чиновник по особым происшествиям — Илья Савин.

Ему предстоит выяснить, кто — или что — стоит за жестокими убийствами. Игрокам в формате визуальной новеллы необходимо распутывать этот клубок, изучая поселение строителей с помощью сотрудника военной полиции Рахнова и журналистки Василисы.

Siberian Way можно купить на VK Play за 470 рублей. Сейчас на игру действует скидка 15%. Также доступна демоверсия визуальной новеллы.

В сервисе Steam игра появится позже, 4 марта.