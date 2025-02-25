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Siberian Way 19.02.2025
Адвенчура, Инди
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На VK Play вышел российский триллер Siberian Way

Borovik-rus
Новости

Детективная визуальная новелла посвящена мистическим событиям при строительстве Транссибирской магистрали

Студия RootCode выпустила на игровой площадке VK Play визуальную новеллу Siberian Way. Исторический детектив с элементами хоррора повествует о таинственных и трагических событиях, произошедших во время строительства легендарной Транссибирской магистрали.

Конец XIX века. Масштабная стройка самой протяженной железной дороги в мире оборачивается трагедией. На одном из участков при загадочных обстоятельствах убиты несколько работников. Расследовать дело прибывает столичный чиновник по особым происшествиям — Илья Савин.

Ему предстоит выяснить, кто — или что — стоит за жестокими убийствами. Игрокам в формате визуальной новеллы необходимо распутывать этот клубок, изучая поселение строителей с помощью сотрудника военной полиции Рахнова и журналистки Василисы.

Siberian Way можно купить на VK Play за 470 рублей. Сейчас на игру действует скидка 15%. Также доступна демоверсия визуальной новеллы.

В сервисе Steam игра появится позже, 4 марта.

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9
11
Siberian Way
19.02.2025
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Raphtallia

Блин, я думала это будет симулятор постройки ЖД. А это новелка какая-то. Ну не. Новелки я лучше на другую тематику поиграю =)

7
Nodas
Новелки я лучше на другую тематику поиграю =)

Согласен, тоже не вижу смысла в обычные новеллы играть

1
Саша Борцов

Дореволюционный "зайчик" :)

2
0ncnjqybr

Еще одна игра спецом для Куплинова.

2
WerGC

жаль что такой стиль

0
Вадим Якимов

наши могут только в 2д, видосверховщину и новелки..((

-5
XalimoV

А какие у нас 2д игры выходили ?

Я только одну могу вспомнить

0
Nodas

Недавно Вархаммер вышел, так что не только в 2д

0
0ncnjqybr

Атомик не считается? Или все игры саберов, что делались в Питере? Или даже Тарков с Тундрой, сверхпопулярные на Западе? И это без учета тучи аутсорсеров что делают контент для иностранных компаний, Хало Инфинит, например. Все вполне умеют, вопрос только в наличии денег.

1
Hartelose

Советую покопаться в наших играх. Да, их мало, но они есть и стоят почти у каждого кто из любит.

0
Borovik-rus

Вот шикарная игра "Спарта 2035" вышла недавно. Пока в раннем доступе.

0