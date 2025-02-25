На VK Play вышел российский триллер Siberian Way

Детективная визуальная новелла посвящена мистическим событиям при строительстве Транссибирской магистрали
Студия RootCode выпустила на игровой площадке VK Play визуальную новеллу Siberian Way. Исторический детектив с элементами хоррора повествует о таинственных и трагических событиях, произошедших во время строительства легендарной Транссибирской магистрали.
Конец XIX века. Масштабная стройка самой протяженной железной дороги в мире оборачивается трагедией. На одном из участков при загадочных обстоятельствах убиты несколько работников. Расследовать дело прибывает столичный чиновник по особым происшествиям — Илья Савин.
Ему предстоит выяснить, кто — или что — стоит за жестокими убийствами. Игрокам в формате визуальной новеллы необходимо распутывать этот клубок, изучая поселение строителей с помощью сотрудника военной полиции Рахнова и журналистки Василисы.
Siberian Way можно купить на VK Play за 470 рублей. Сейчас на игру действует скидка 15%. Также доступна демоверсия визуальной новеллы.
В сервисе Steam игра появится позже, 4 марта.
Блин, я думала это будет симулятор постройки ЖД. А это новелка какая-то. Ну не. Новелки я лучше на другую тематику поиграю =)
Согласен, тоже не вижу смысла в обычные новеллы играть
Дореволюционный "зайчик" :)
Еще одна игра спецом для Куплинова.
жаль что такой стиль
наши могут только в 2д, видосверховщину и новелки..((
А какие у нас 2д игры выходили ?
Я только одну могу вспомнить
Недавно Вархаммер вышел, так что не только в 2д
Атомик не считается? Или все игры саберов, что делались в Питере? Или даже Тарков с Тундрой, сверхпопулярные на Западе? И это без учета тучи аутсорсеров что делают контент для иностранных компаний, Хало Инфинит, например. Все вполне умеют, вопрос только в наличии денег.
Советую покопаться в наших играх. Да, их мало, но они есть и стоят почти у каждого кто из любит.
Вот шикарная игра "Спарта 2035" вышла недавно. Пока в раннем доступе.