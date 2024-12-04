Новый трейлер Civilization 7 посвящён геймплею и функциям PS5

Firaxis представила новый трейлер игрового процесса для Sid Meier’s Civilization 7, демонстрируя 4X-стратегию на PlayStation 5. Визуальные эффекты и внимание к деталям потрясают, особенно в отношении окружения и архитектуры.
Однако сопроводительная статья в блоге PlayStation предлагает больше информации о консольной версии. Firaxis сообщила, что каждая платформа имеет отдельные графические рендереры, что обеспечивает оптимизацию игры на PS5 и PS4. Пользовательский интерфейс также претерпел некоторые изменения с радиальным меню, которое позволяет переходить к наиболее часто используемым системам.
Игроки PS5 также могут использовать тактильную обратную связь DualSense, которая реагирует на многочисленные ситуации, такие как начало хода, получение урона и объявление войны. Даже основание нового города приводит к «стуку, похожему на удар молота», но если он слишком громкий, вы можете отключить его.
Также есть кроссплатформенный многопользовательский режим для пяти игроков в эпоху античности и исследования и до восьми в эпоху современности. Вы можете пройти все три за один матч или выбрать одну эпоху.
Sid Meier’s Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года для Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.
выглядит как мод к 6й циве - с вас 7 тыщ
Такая себе идея: натыкать вокруг каждого здания домиков. Поначалу ты еще будешь разбирать, где у тебя шахта, а где плантация, но потом все это сольется в одну неразличимую массу домиков.
гомиков
блин) каждый раз, после трейлера, руки тянуться установить 6ю и поиграть..
Сколько же разноцветных в этой игре... а она еще не вышла
Добро пожаловать на планету Земля. В которой живут не только выходцы скандинавских гребцов.